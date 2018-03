Darko Jorgić bronast na evropskem prvenstvu

12.3.2018 | 09:50

Vir fotografije: NTK Krka

Minsk, Novo mesto - Enajsti marec si bo namiznoteniški as novomeške Krke Darko Jorgić bržkone zapomnil za vse življenje. V igri, ki je odločala, ali bo igral za naslov evropskega prvaka v kategoriji U21 v Minsku v Belorusiji, je zamudil izjemno priložnost za zmago 4:0. Glavna trenerka Andreja Ojstršek Urh je bila po dvoboju upravičeno kratka: »Škoda, skozi ves turnir Jorgiću igra ni in ni stekla. Z Romunom Plateo ima Darko sicer negativen rezultat. Najbrž je zato v današnjem polfinalu igral precej nervozno . Res, to srečanje bi moral dobiti s 4:0. A to je šport in naš šampion si zasluži vse pohvale za osvojen nov evropki bron. Navzlic temu smo v našem taboru »grenko« zadovoljni, saj vemo, da je Jorgić v tej kategoriji zrel za zlato!«

Polfinale je bilo res naporno. Za Jorgićevo igro je značilno, da igra "močan" pingpong, njegove žoge imajo težino. Žal je danes taksnih žog veliko zgrešil, sploh pa v odločilnih trenutkih. A kot rečeno, evropski bron je le evropski bron in zanj gredo Darku Jorgiću iskrene čestitke. Jorgić s slovensko posadko in trenerko iz Minska potuje naprej na Poljsko in potem še na Nemčija open.

Darko Jorgić je po tekmovanju dejal: »Najprej hvala vsem krkašem za čestitke. Tekmo v polfinalu nisem igral najboljše. V prvem setu sem vodil 7:3. Pri 1:1 sem bil (10:8) pred dobljenim setom. Skratka, vodil sem celo 3:2 v setih, nato pa se je Romun razigral. V odločilnem setu je povedel celo 8:3, nakar sem povedel z 9:8. Žal srečanja nisem pripeljal do konca. Iskreno rečeno sem sam res pričakoval več od svoje igre. Toda, šport ni samoumevna stvar in ponosen sem, da sem postal tretji igralec evropskega prvenstva v kategoriji U 21.«

J. P.