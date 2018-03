Kakšna je vizija razvoja Šentjerneja?

12.3.2018

Šentjernej - V tamkajšnjem Kulturnem centru Primoža Trubarja je v soboto potekala javna predstavitev dokumenta »Urbanistična študija razvoja kraja Šentjernej« in študentske delavnice »Urbanistično arhitekturna vizija razvoja Šentjerneja«. Dogodek so pripravili domača občina, Urbanistični svet Občine Šentjernej in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, so sporočili iz šentjernejske občinske uprave.

Dušan Blatnik je uvodoma predstavil vizijo razvoja Šentjerneja, ki jo je v sodelovanju z občino izdelalo podjetje Savaprojekt iz Krškega. »Vizija je želena podoba prostora v prihodnosti in predvideva različne možne scenarije. Vsak od njih predstavlja drugačen končni rezultat, zato je teh vizij lahko več. Namen organizatorjev dogodka je bil ravno ta, da bi udeleženci podali svoje poglede na bodoči razvoj Šentjerneja. Iz tega obžalujemo, da se dogodka ni udeležilo več občanov in predstavnikov druge zainteresirane javnosti,« so poudarili.

Prisotni so izpostavili vprašanje, po čem želi biti Šentjernej poznan v širšem okolju in v katero smer bo šel njegov razvoj – kmetijstvo, gospodarstvo ali turizem. Župan Radko Luzar je ocenil, da so vse tri dejavnosti povezane z identiteto Šentjerneja in da so za skladen razvoj vse enako pomembne, zato ni možno izpostaviti zgolj ene. Vsi pa so bili enotni, da je kvaliteta bivanja v občini Šentjernej na zelo visoki ravni in da jo je treba ohraniti, saj bo le tako moč zagotoviti, da se bodo mladi vračali v domači kraj, je Tina Gazvoda zapisala v sporočilu za javnost.

Študentje Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani so pod vodstvom doc. Mojce Gregorski predstavili svoje predloge za prostorski razvoj kraja. »V Šentjerneju so odkrili programske in prostorske potenciale, s katerimi bi se lahko pospešil njegov gospodarski in kulturni razvoj. Prioriteta projekta je želja po oživitvi središča kraja in vzpostavitvi mreže javnih prostorov. Bivalna kvaliteta se ocenjuje skozi urejenost kraja in njegovih javnih prostorov, ki naj ostanejo prostor načrtovanih ali naključnih srečanj, obogatenih z nenačrtovanimi aktivnostmi in dogajanjem, ki bogati kulturo ljudi,« je izpostavila in dodala, da so bili zbrani presenečeni nad tem, koliko potenciala so študentje odkrili v kraju, in nad njihovimi zamislimi.

Pridobljene odzive bodo študentje uporabili pri zaključku svojih projektov, ki jih občanom in zainteresirani javnosti predstavili predvidoma v maju.

