Vijugal po avtocesti, se upiral policistom in skušal pobegniti

12.3.2018 | 12:30

Policisti so včeraj v zgodnjih jutranjih urah prijeli več klicev voznikov, ki so opozorili na nevarno vožnjo voznika tovornega vozila, ki naj bi na avtocesti iz smeri Obrežja proti Novem mestu vozil 10 km/h, vijugal po vozišču in s tem onemogočal drugim voznikom, da bi ga lahko varno prehiteli. Policisti so tovorno vozilo bolgarskih registrskih oznak izsledili v bližini izvoza za Novo mesto. Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali na službenem vozilu, vendar znakov ni upošteval in z vožnjo nadaljeval. Da bi mu preprečili nadaljnjo vožnjo in ogrožanje drugih udeležencev v prometu so zapeljali pred njegovo vozilo in ga le uspeli ustaviti. Kršitelj ni upošteval večkratnih pozivov policistov, naj izstopi iz vozila, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga na silo izvlekli iz vozila. Voznik se je ves čas upiral in skušal pobegniti.

Poklicali so zdravnika, ki je ugotovil, da 47-letni državljan Bolgarije zaradi zdravstvenih težav nikakor ni zmožen voziti in obvladovati vozila. Policisti so še ugotovili, da ni upošteval predpisov, ki se nanašajo na dovoljen čas trajanja vožnje in obveznih počitkov. Poskrbeli so za odstranitev vozila in vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Vlomil v gostilno, odnesel pa nič

V noči na petek je na Podbevškovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v poslovne prostore gostinskega lokala. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Odnesel 300 evrov

V Grmu na območju Trebnjega je v noči na petek neznanec vlomil v delavnico in odnesel 300 evrov.

Ob nakit

V Dolenjem Boštanju je v petek okoli 19. ure nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in lastnika oškodoval za 500 evrov.

Ob nakit in še denar

Le kakšno uro kasneje pa je v Hrastovici na območju Trebnjega neznanec iz stanovanjske hiše odnesel zlat nakit in denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Škode za 2500 evrov

V Mokronogu je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in med 7. in 11. marcem skozi okno vlomil v hišo in odnesel zlat nakit. Lastnike je oškodoval za okoli 2500 evrov.

Odnesel pijačo in denar

Na Uršnih Selih je ponoči nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Odnesel je dve steklenici alkoholne pijače in denar. Škode je za okoli 700 evrov.

Maročana preplavala Kolpo

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med Ziljami in Vinico v petek izsledili in prijeli dva državljana Maroka, ki sta preplavala reko Kolpo in nezakonito prestopila državno mejo. Tujca sta zaprosila za mednarodno zaščito, zato so ju po zaključene postopku odpeljali v azilni dom.

M. Ž.