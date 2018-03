Mini atletska šola z Juretom Rovanom

12.3.2018 | 12:20

Pišece - V petek, 9. marca, nas je v času kosila presenetil nekdanji vrhunski športnik, skakalec ob palici, Jure Rovan.

Jure, ki je danes odličen trener v Atletskem klubu Brežice, je z učenci podaljšanega bivanja pripravil kratek atletski trening. Po ogrevanju so sledile atletske discipline: meti, skoki, teki čez ovire, štafeta. Otroci so uživali, saj je Jure predstavil vse to na zelo zabaven, predvsem pa otrokom zanimiv način. Ura je res hitro minila, malo smo bili utrujeni, a veseli, saj smo dokazali, da smo odlični tudi v kraljici športa. Jure je obljubil, da še pride, če pa bomo pridni, se bomo z njim videli na pravem atletskem stadionu v Brežicah. Hvala, Jure!

Alenka Cizel, OŠ Pišece

