Na hodnikih bodo telovadili še vse do maja

12.3.2018 | 13:30

Osnovna šola Stara Cerkev dan po lanskoletnem decembrskem vetrolomu. (Foto: M. l.-S.)

Stara Cerkev - Danes minevajo trije meseci, odkar učenci osnovne šole Stara Cerkev telovadijo na hodnikih, v eni izmed učilnic ali pa, kot pravi ravnateljica Sonja Veber, hodijo na sprehode. Tako pa bo, zaradi po mnenju nekaterih prepočasnega odziva občine Kočevje glede sanacije v vetrolomu decembra lani poškodovane strehe šolske telovadnice, še vse do maja. Do takrat naj bi po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča sanacijo šole končali.

Vendar pa se sanacija OŠ Stara Cerkev, ki je bila med v lanskem vetrolomu poškodovanimi objekti na Kočevskem najhuje poškodovana, v tem trenutku ne izvaja. Zaradi snega, ki ga je na Kočevskem še posebej v izobilju, je razumljivo, da dela na obnovi šole niso potekali. Ni pa razumljivo in po mnenju nekaterih tudi ni sprejemljivo, da občina Kočevje, ki je kot ustanoviteljica šole tudi investitor sanacije, skoraj tri mesece po vetrolomu sanacijskih del sploh še ni začela.

»Zelo smo razočarani. Najprej bi morali zamenjati streho, vse drugo bi lahko počakalo. Zamenjali pa bi jo lahko že januarja, ko je bilo lepo, sončno vreme,« pravi Vebrova. Veter, ki je največ škode naredil na delu šolskega poslopja, kjer je telovadnica, je namreč odnesel del strehe telovadnice, ki gleda proti Gorenju, in v celoti uničil kupole na strehi, prav tako je uničil tudi zunanje žaluzije, poškodbe pa so nastale tudi na stropu, stenah in parketu telovadnice ter na žlebovih in fasadi. V t. i. novem delu, ki je bil rekonstruiran po požaru junija 2013, pa so nastale poškodbe na strešnih oknih in strehi, kar je povzročilo zamakanje na stropu in stenah stopnišča. Skupna ocenjena vrednost škode znaša 236.279 evrov z DDV.

Kot pravi Vebrova, bi občina lahko za zamenjavo strehe na telovadnici namenila interventna sredstva, vendar tega ni storila oz. je zato, da bi preprečili nadaljnjo škodo, zagotovila 23.997,63 evra z DDV in streho interventno prekrila. Po mnenju Vebrove bodo imeli zato zaradi sedanjih velikih količin snega, ko se bo otoplilo, težave z zamakanjem, a po Prebiličevih besedah drugače pač ni šlo. Kot pravi, so se za to, da streho le začasno prekrijejo, odločili, ker ne nameravajo le sanirati nastale škode, ampak narediti kakovostno streho, ki bo še dolgo služila svojemu namenu.

M. L.-S.