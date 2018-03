Nastop mladih kitaristov

12.3.2018 | 13:15

Mirna Peč - V letošnjem šolskem letu je Glasbena šola Artistik, ki deluje v Novem mestu, Mirni Peči in na Otočcu, odprla tudi oddelek kitare. Mladi kitaristi pridno vadijo, nabirajo znanje in izkušnje.

V soboto, 10. marca, so se predstavili na prvem nastopu v prostoru stare osnovne šole v Mirni Peči. Udeležili so se ga starši, stari starši, bratje in sestre. Vsak obiskovalec je prejel koncertni list. Zbrane je pozdravil njihov mentor Benjamin Barbarič. Predstavilo se je sedem kitaristov, učenka na flavti in učenec na klavirju. Zaigrali so ljudske pesmi, pesem J. Bitenca, T. Šegula in J. L. Pierponta. Na koncu se je vodja šole, mag. Sandi Ravbar, zahvalil vsem nastopajočim za pogum in lepo izveden nastop. Obiskovalci, ki so zapolnili mirnopeško učilnico, so bili z videnim in slišanim zelo zadovoljni. Nastopajoče so nagradili z močnim aplavzom.

Helena Murgelj

