Zaradi pozabljene hrane na štedilniku zagorela kuhinja

12.3.2018 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 12.15 je na Knafljevem trgu v Ribnici zaradi na štedilniku pozabljene hrane zagorelo v kuhinji stanovanja v pritličju večstanovanjske stavbe. Gasilci PGD Ribnica so skozi okno vstopili v stanovanje in požar, ki se je s štedilnika razširil na kuhinjsko omarico in napo, pogasili. Na kraju so bili tudi policisti in dežurni delavec Elektro Ljubljana, ki je odklopil elektriko.

Gorele smeti v zabojnikih

Danes popoldne so v Kočevarjevi ulici v Novem mestu gorele smeti v dveh zabojnikih za smeti. Ogenj so pogasili poklicni gasilci GRC Novo mesto. Ogenj je poškodoval pokrova zabojnikov.

Gorele smeti v Kerinovem Grmu

Včeraj zvečer ob 19.42 so v Kerinovem Grmu v občini Krško gorele smeti. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Reka Krka že poplavlja

Reka Krka danes že poplavlja na območju pogostih poplav v kraju Malence v občini Kostanjevica na Krki.

L. M.