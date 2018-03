Gorela lesena uta

13.3.2018 | 07:00

Včeraj ob 17.56 uri je v naselju Bizeljsko, občina Brežice, gorela lesena uta. Posredovali so gasilci PGD Bizeljsko in Stara vas, ki so ogenj, ki je uto delno uničil, pogasili. Predmete iz ute so gasilci iznesli na dvorišče in iz traktorja preventivno odstranili akumulator.

Ob 10.27 so gasilci Poklicne gasilske enote Krško v naselju Brezje pri Senušah, občina Krško, s tehničnim posegom odprli vhodna stanovanjska vrata in zamenjali cilindrični vložek.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA1;

– od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA2;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK;

- od 8:45 do 9:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEK;

- od 10:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI;

- od 10:45 do 11:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEMŠE;

- od 11:30 do 12:20 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI;

- od 12:40 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO;

- od 14:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAGODNIK.

Distribucijska enota Krško - Področje nadzorništva Mokronog sporoča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP VODALE izvod VODALE med 9:00 in 11:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območjuTP Brunška gora med 8:00 in 18:00 uro.

M. K.