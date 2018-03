Brezplačni prevozi za upokojence in invalide

Trebnje - Po zgledu novomeške občine naj bi tudi v Trebnjem zaživel projekt za večjo mobilnost upokojencev in invalidov. Kot je na zadnji seji občinskega sveta dejal župan Alojzij Kastelic, želijo z njim omogočiti starejšim, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. Za izvajanje programa so tako z rebalansom letošnjega proračuna zagotovili pet tisoč evrov.

Starejši so pogosto odrezani od nekaterih storitev, ki jih potrebujejo. Velikokrat se izkaže potreba po prevozih do zdravnika, lekarne, upravne enote ali drugih zavodov, pravi predsednica Društva upokojencev Trebnje Majda Ivanov, ki pozdravlja namero občine, da pomaga pri prevozih starejših, za katere ima lokalna skupnost po njenih besedah kar posluh.

»Med različnimi društvi izvajajo tudi anketo, da bi dobili sliko potreb,« pove Ivanova in dodaja, da po Evropi podobni projekti za večjo mobilnost starejših potekajo že kar nekaj časa. »Prostovoljci starejše pripeljejo v dnevne centre, kjer se družijo in zabavajo, nato pa jih znova odpeljejo domov.«

Projekt Prostofer, ki je skovanka besed prostovoljni in šofer, je v začetni fazi, zato se z občino še niso pogovarjali o podrobnostih. V Novem mestu bo denimo občina najela električno vozilo in z zavodom Zlata mreža vzpostavila klicni center, prek katerega bodo uporabniki tri dni prej naročili brezplačni prevoz. Čeprav imajo tudi v Trebnjem električno vozilo, ga po besedah župana za zdaj še ne nameravajo uporabiti v ta namen.

»Z društvi se bomo dogovorili, da znotraj svojih članov najdejo prostovoljce, ki bodo s svojim avtomobilom pripravljeni pripeljati starejše na želeno lokacijo,« razlaga Kastelic, ki je prepričan, da bo to občini dalo dodatno kakovost bivanja. »Predvidevamo, da bo projekt zaživel že čez kakšen mesec, in kmalu se bo videlo, kakšen je interes in v kakšni smeri naj ga razvijamo naprej,« pripoveduje. Vse voznike prostovoljce bodo tudi ustrezno izobrazili, zanje pa bo to poleg koristnega dela tudi ena oblika druženja, pravi župan.

