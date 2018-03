Je bil za usodni padec s platoja kriv epileptični napad?

13.3.2018 | 09:15

Joze Muren

Novo mesto - Pred dvema letoma se je na cesti od Gorenjega Suhadola proti Gabrju zgodila huda prometna nesreča, ki je imela za posledico smrtno žrtev. Z lesenega platoja na hidravliki traktorja je padel potnik in se tako hudo poškodoval, da je 11 dni kasneje v bolnišnici umrl. Tožilstvo trdi, da je nesrečo iz malomarnosti povzročil Jože Muren iz Hrušice v novomeški občini.

Muren je tistega marčevskega dne 64-letnemu Jožetu B. pomagal pri delu v vinogradu. »Že od nekdaj sva bila prijatelja in večkrat sem mu šel pomagat. Njegovi družini grem še vedno pomagat pri delu, ko me pokličejo. Z njimi sem ostal v stikih tudi po nesreči,« je povedal 47-letnik, ki se preživlja s priložnostnimi deli.

Tistega dne sta se možaka s traktorjem odpeljala do Jožetove zidanice in vinograda, kjer sta delala do popoldneva. Vmes sta si žejo gasila tudi z alkoholom.

Ko sta se vračala proti domu, je Muren vozil Jožetov traktor, lastnik pa je stal na lesenem platoju.

Tožilka Vesna Fink

»Večkrat sva se tako peljala, ne samo jaz, tudi drugi so ga tako vozili,« je pojasnil Muren. A tistega dne se je Jože zadnjič peljal, saj je med vožnjo padel s platoja in si močno poškodoval glavo. Muren je takoj klical rešilca in sorodnike. Mimo je celo prišel znanec, ki je zdravstveni tehnik, in mu takoj pomagal, a 11 dni pozneje je zaradi posledic nesreče kljub hitri pomoči umrl v bolnišnici.

Muren je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel 0,48 miligrama, za vožnjo traktorja ni imel izpita, seveda tudi način prevažanja potnika ni bil ustrezen, je med branjem obtožnice naštevala tožilka Vesna Fink, ki je na predobravnalnem naroku v primeru priznanja krivde predlagala eno leto zapora. Izpostavila je, da ne nasprotuje, da bi obtoženi kazen odslužil z delom v splošno korist.

Muren moralno prevzema odgovornost za nesrečo, zelo mu je žal, da se je to zgodilo, a krivde po obtožbi ni priznal, zato je pred vrati sojenje. Njegov odvetnik Matjaž Medle je izpostavil, da je imela žrtev epileptične napade, torej obstaja možnost, da je s platoja padla zaradi napada.

Odvetnik Matjaž Medle

»Predlagam, da se zasliši tudi izvedenca psihiatrične stroke, ki bo povedal, ali je bil obtoženi sposoben razumeti, da ravna v nasprotju s pravili cestnega prometa, ko je pokojnega peljal na platoju, sploh glede na to, da se je Jože B. vedno vozil na ta način,« je še dodal odvetnik.

Sodnica Betka Šimc je tudi sama ugotovila, da obtoženi govori počasi, težje razume, kar se pove, zato mu je treba vprašanja postavljati poenostavljeno in preprosto.

Janja Ambrožič

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Nezdravnik Umrl je še preden se je dotaknil tal. Epilepsija hitrost in alkohol, ta pa je znal mešati.