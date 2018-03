Krški šolarji na pokljuškem maratonu

13.3.2018 | 09:00

Krško, Pokljuka - V soboto, 10. marca, je bil v Planici organiziran 22. Pokljuški maraton.

Na OŠ Jurija Dalmatina Krško smo se odločili, da v letošnjem letu ponudimo brezplačno udeležbo na prireditvi učencem, ki obiskujejo neobvezno izbirno vsebino – šport. Priključili pa so se tudi učenci četrtih razredov, katerim smo na vsakoletnem tečaju teka na smučeh zaradi pomanjkanja snega ponudili drugačne športne vsebine.

Na maraton se je prijavilo 65 udeležencev, med katerimi je bilo največ učencev. Prisotni pa so bili tudi starši in drugi ljubitelji planin.

Največ je bilo tekaških začetnikov, zato sva z učiteljico Nino Trantura učila klasično tehniko teka na smučeh, ki so jo v večini zelo hitro obvladali in dva kilometra dolgo progo dvakrat pretekli. Sledil je ogled skakalnic, na katerih so v tem času trenirali mladi smučarski skakalci.

Ob koncu smo na podelitvi najbolj množičnih šol izvedeli, da smo v Planici po številu obiskovalcev osvojili drugo mesto in hkrati osvojili tudi čudovit pokal.

Vtisi učencev so bili zelo dobri in naslednje leto, ko bo ta prireditev zopet na Pokljuki, pričakujem zelo dober obisk.

Anton Zakšek

