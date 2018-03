Eden od protestnih shodov SVIZ-a bo tudi v Krškem

13.3.2018 | 10:15

Ilustrativna slika (Foto: L. V., arhiv DL)

Ljubljana - Glavni odbor Sindikata za vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je pozno sinoči s popolnim soglasjem potrdil za jutri napovedano stavko. »Z našim bojem za zmanjšanje zaostankov vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela nadaljujemo, ker je vlada danes od praktično dogovorjenega usklajenega dogovora očitno odstopila,« je po seji dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Kot je poudaril, bo stavka izpeljana, kot je bilo predvideno, zatem pa se bo še zaostrila, dokler ne bo vlada pristala na tisto, kar je včeraj v resnici že bilo dogovorjeno. Predlog dogovora so predstavniki vladne in Sviza namreč pripravili po pogajanjih s prvo vladno pogajalko Liljano Kozlovič, ki so sledila srečanju pri predsedniku vlade Miru Cerarju in predstavnikih vladne koalicije.

Zapletlo se je potem, ko so z vladno stranjo dogovorili že vse elemente stavkovnega sporazuma, Kozlovičeva pa je nato morala predčasno oditi na pogajanja s skupino sindikatov javnega sektorja, Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Ko so predlog dogovora predstavniki Sviza prinesli v parafiranje na pogajalsko sejo, pa Kozlovičeva predloga po Štrukljevih besedah ni bila več pripravljena podpisati, čeprav so mu premier in koalicijska partnerja obljubili, da bo do tega prišlo, a si je vladna stran nato očitno premislila.

Kot je Lilijana Kozlovič povedala po potrditvi stavke povedala, je vladna stran svojo ponudbo sindikatom javnega sektorja vezala tudi na približevanje sindikatov, a s strani Sviza približevanja ni bilo.

Stavka bo jutri potekala tako kot februarska, protesti pa tokrat ne bodo samo v prestolnici, ampak po več mestih v državi. Protestni shod bo SVIZ na našem koncu Slovenije izvedel v kulturnem domu v Krškem, sicer pa v Ljubljani pred poslopjem Vlade RS, Mariboru na Trgu generala Maistra, Murski Soboti pri Gradu, Celju na Krekovem trgu, v Velenju na Titovem trgu, v Radovljici v športni dvorani Srednje šole za gostinstvo in turizem, v Kopru na Titovem trgu, na Ravnah na platoju pred Tušem, na Ptuju pred mestno hišo in v Kranju v veliki dvorani občine, so zapisali za spletni strani sindikata.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5m nazaj Oceni franci Smatrajo,da imajo premalo plačo pa naj gredo drugam delat npr. v kuhinjo,za tekoči trak pa bodo videli kako se denar zasluži,a otroci bojo pa morali v sobotah nadomeščat zaradi takih lenuhov. Preglej samo prijavljene komentatorje