Najbolj se bo razlivala Krka

13.3.2018 | 12:15

Slika je ilustrativna (Foto: M. Ž., Arhiv DL)

Sredi današnjega dne in popoldne bodo pri nas nastajale krajevne padavine, deloma tudi plohe, zato na Agenciji RS za okolje (ARSO) opozarjajo na možnost razlivanja nekatrih rek in vode na kraških poljih. Najbolj se bodo razlivali Krka in njeni pretoki, in sicer na območjih vsakoletnih poplav. Največji pretok bo dosegla v noči na sredo, in sicer v Podbočju, kjer bo njen pretok znašal 300 kubičnih metrov na sekundo.

Krajevne plohe se bodo pojavljale tudi v sredo, prav tako sredi dneva in popoldne, in v četrtek, ko bodo padavine najprej zajele zahod, zvečer pa postopno večji del države. Pihal bo jugozahodni veter.

Razlivala se bo tudi Ljubljanica, in sicer na območjih pogostih poplav. V naslednjih dneh se bo njeno razlivanje nadaljevalo, prav tako razlivanje manjših rek v njenem zaledju. Kraška polja se polnijo na Dolenjskem in Notranjskem krasu, zato so ponekod v naslednjih dneh možna razlivanja.

M. Ž., STA