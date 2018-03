Kakšno strategijo razvoja turizma v občini si želite?

13.3.2018 | 14:20

Foto: Občina Krško

Krško - Občina Krško v sodelovanju s krškim Centrom za podjetništvo in turizem (CPT) nadaljuje z aktivnostmi za pripravo Strategije turizma občine Krško 2018 – 2022, zato vabi vse občane in občanke, društva, organizacije, zavode in druge organizacije oz. posameznike, ki želijo sooblikovati aktivni načrt razvoja turizma v občini, na delavnice, ki bodo po različnih tematskih sklopih potekale 27. marca v sejni sobi A Občine Krško.

V oblikovanje nove strategije želijo aktivno vključiti turistične ponudnike v občini, saj je njihovo aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije temeljni pogoj, da se bodo v njej zapisani cilji, projekti in aktivnosti tudi uresničili, sta sporočila organizatorja.

Po prvem uvodnem srečanju bodo nadaljevali z delavnicami, ki bodo tematsko razdeljene glede na področje ponudbe v turizmu, tema pa bo problemska analiza in prepoznavanje ključnih izzivov posameznih skupin turističnih ponudnikov. Ob 9. uri bodo potekale delavnice za gostince, vinarje ter ponudnike turizma v zidanicah in ostalih namestitev, ob 13. uri za upravljavce kulturne in naravne dediščine ter ponudnike mladinskega turizma, ob 17. uri pa za ponudnike športnega turizma, ostalih doživljajskih produktov in storitev za ponudnike ter turistična in ostala društva, aktivna na področju turizma. K sodelovanju na delavnicah pa vabijo tudi vse ostale, ki želijo s svojimi idejami na posamičnem področju prispevati k razvoju turizma v občini.

Prijave potekajo na info@cptkrsko.si s pripisom področja delovanja. Za vse tiste ponudnike, ki se delavnic ne bodo utegnili udeležiti, in za vse ostale ponudnike, ki bi želeli oddati mnenje, je do 31. marca na voljo tudi spletna anketa na povezavi: https://www.1ka.si/a/157291, so še zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bodo v nadaljevanju pripravili in objavili tudi anketo za občane.

M. Ž.