Zaradi poplav zaprta cesta 

13.3.2018 | 18:20

Dežurni delavci Cestnega podjetja so zaradi poplavljenega in neprevoznega cestišča Smednik – Kostanjevica na Krki za promet zaprli odsek Koprivnik - Malence, so sporočili z regijskega centra za obveščanje Brežice. Po podatkih Arsa se reka Krka in njeni pritoki razlivajo na območjih vsakoletnih poplav. Največji pretok v Podbočju, okoli 300 kubičnih metrov, bo Krka predvidoma dosegla v noči na sredo. Razlivanja Krke in manjših rek v njenem porečju se bodo v naslednjih dneh še nadaljevala.

Polnijo se kraška polja na Dolenjskem in Notranjskem krasu, ponekod so v naslednjih dneh možna razlivanja. Ljubljanica ima ustaljen pretok in se razliva na Ljubljanskem barju na območju pogostih poplav. Tudi v naslednjih dneh se bo na teh območjih še razlivala, prav tako tudi manjše reke v njenem zaledju.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v jutri:

- od 8.00 do 15.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE;

- od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, TP MALO LEŠČE, TP GRABROVEC in TP BREZOVICA PRI METLIKI;

- od 10.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER, TP DRAGE , TP DOLE PRI JUGORJU, TP JUGORJE, TP HRAST PRI JUGORJU, TP MALINE in TP ŠKEMLJEVEC;

- od 11.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC .

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 8.00 do 8.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI TREBNJEM;

- od 9.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOKO in TP TEHTNICA GLOBOKO;

- od 11.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 1;

- od 12.30 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZAR;

- od 13.30 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo jutri zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije:

- na območju transformatorske postaje Dolina Mirna med 8.00 in 10.30,

- na območju transformatorske postaje Zabrdje med 11.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

