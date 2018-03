Spet gorelo v Kerinovem Grmu

14.3.2018 | 07:00

Sinoči ob 22.30 uri so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorele smeti in odpadni material. Gasilci PGE Krško so požarišče pregledali, vendar intervencija ni bila potrebna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 15.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, TP MALO LEŠČE, TP GRABROVEC in TP BREZOVICA PRI METLIKI;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER, TP DRAGE , TP DOLE PRI JUGORJU, TP JUGORJE, TP HRAST PRI JUGORJU, TP MALINE in TP ŠKEMLJEVEC;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI TREBNJEM;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOKO in TP TEHTNICA GLOBOKO;

- od 11.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 1;

- od 12.30 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZAR;

- od 13.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije

- na območju TP Dolina Mirna med 8.00 in 10.30,

- na območju TP Zabrdje med 11.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Ravne Zdole med 12. in 14. uro ter Koprivnica med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brunška gora med 8. in 18. uro.

M. K.