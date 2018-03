Stavka več kot 40.000 šolnikov, protestni shod ob 12. uri tudi v Krškem

Ljubljana - V več kot 90 odstotkih javnih vrtcev in šol je danes stavka, ki se je po napovedih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) udeležuje več kot 40.000 zaposlenih. Zaradi stavke pouka na večini šol ni, zagotovili pa bodo varstvo za otroke, za katere starši nimajo drugega varstva. Tudi v večini vrtcev so organizirali le dežurne enote.

Ob 12. uri bodo v enajstih mestih pripravili tudi protestne shode, med drugim tudi v kulturnem domu v Krškem. Na njih bodo zaposlene v vzgoji in izobraževanju nagovorili sindikalni zaupniki. Med drugim bodo ponovili stavkovne zahteve, predstavljene ob začetku stavke februarja. Med drugim zahtevajo višje plače za vzgojitelje v vrtcih ter učitelje in druge strokovne delavce v šolah, primerno ureditev plačila razredništva ter regres za vse z minimalno ali nižjo plačo v višini 1200 evrov bruto. Pričakovati je, da bodo zahtevali tudi uresničitev dogovora, ki so ga v ponedeljek dosegli z vlado, a ga ta ni parafirala.

