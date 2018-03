Postavili bodo doprsne kipe pomembnih osebnosti

Šmarješki občinski svetniki.

Šmarjeta - Na zadnji občinski seji so svetniki sprejemali letne programe za šport, socialno varstvo in kulturo za letošnje leto, ki jih je predstavila Katarina Gunde, svetovalka za kulturo in projekte na občini.

Programi so osnova za javne razpise, preko katerih občina financira različna občinska društva, programe in projekte z omenjenih področij. Po besedah županje Bernardke Krnc bodo letos razpisi celoletni, objavljeni pa bodo 3. aprila. Dobrih 130 tisoč evrov bo občina letos namenila za področje socialnega varstva, od tega največ za bivanje invalidov v varstveno delovno centrih in za bivanje starejših oseb s splošnih socialnih zavodih.

Sledi področje kulture z dobrimi 112 tisoči evrov. Kot vsako leto je bilo tudi tokrat slišati kritike na račun Knjižnice Mirana Jarca iz Novega mesta, ki dobi skoraj polovico omenjena zneska (blizu 53 tisoč evrov), »kar je celo deset tisočakov več kot lani, za domača društva pa je celo pet tisočakov manj kot lani,« je dejal Branko Zoran, predsednik Odbora za družbene dejavnosti. Županja odgovarja, da zato, ker lani niso ustanovili občinskega kulturnega društva. Za ljubiteljsko kulturo je tako namenjenih pet tisoč evrov. Za ureditev spominske sobe in drugih kulturnih znamenitosti gre iz občinskega proračuna 6.500 evrov.

PRVI KIP JANEZA OBERČA

Pri cerkvi v Šmarjeti bodo začeli s postavljanjem doprsnih kipov pomembnih osebnosti in prvi bo nekdanji dolgoletni župan Šmarjete Janez Oberč. Kip bodo postavili ob občinskem prazniku. Med večjimi zneski s področja kulture so še 14.300 evrov za občinski časopis, 10 tisočakov za sofinanciranje lokalne televizije in 9 tisočakov za Hišo žive dediščine v Beli Cerkvi.

Za športno področje bo šlo deset tisoč evrov - tri tisoč evrov za športno rekreacijo, po dva tisoč za športne prireditve in delovanje športnih društev. Občina financira še druge aktivnosti, npr. 26 tisoč evrov bo šlo za načrt in projektno dokumentacijo za Center šolskih in obšolskih dejavnosti Šmarješke Toplice, trije tisočaki za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, 800 evrov za ureditev igral na igrišču v Šmarjeških Toplicah. Občina letos načrtuje tudi ureditev grbinaste steze (pumptrack), zato ima v proračunu predvidenih dobrih 48 tisoč evrov.

