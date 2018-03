Dežela kozolcev zdaj kulturni spomenik lokalnega pomena

14.3.2018 | 11:05

Dežela kozolcev je prvi muzej na prostem s kozolci. Vanj je prestavljenih 19 različnih sušilnih naprav, ki izvirajo iz Mirnske doline, le ena je iz okolice Ivančne Gorice. (Foto: R. N.)

Šentrupert - Edinstven muzej kozolcev v Šentrupertu je dobil dodatno potrditev na področju ohranjanja kulturne dediščine. Dežela kozolcev ima od februarja status kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki bo omogočil dodatno prepoznavnost v širšem okolju, boljše pogoje na državnih razpisih ter dodatno skrb pristojnih za morebitno obnovo kozolcev in posege v muzej na prostem, je dejala direktorica občinske uprave Mateja Jazbec.

V muzeju na prostem je 19 sušilnih naprav. Nekaj od njih je sicer imelo na mestu postavitve status kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki pa so ga s premikom v Deželo kozolcev izgubili. Za pridobitev omenjenega statusa so si pod vodstvom etnologa konservatorja mag. Dušana Štepca iz novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine prizadevali več mesecev. Kot so sporočili z Dežele kozolcev, jih čaka nekaj prilagoditev v skladu z določili kulturnega spomenika lokalnega pomena, predvsem v smeri ohranjanja in dodatne zaščite za okolico. Gre za korak naprej pri ohranjanju kulturne dediščine ter potrditev dozdajšnjih prizadevanj v smeri skrbi za trajnostni in zeleni turizem, še dodajajo.

Dežela kozolcev, v kateri so od odprtja pred petimi leti zabeležili že več kot 50 tisoč obiskovalcev iz 52 držav, je tako še korak bliže vpisu v razvid muzejev, vizija občine pa je, da bi v prihodnje postala kulturni spomenik državnega pomena.

R. N.