Skozi okno v hišo po zlato

14.3.2018 | 10:15

V Račici na območju Sevnice je med včeraj 6. in 16. uro neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Lastnico je oškodoval za 1000 evrov.

Vlomil, a ničesar odnesel



Med nedeljo in torkom je v Borštu na območju Brežic nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata na terasi vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj so posredovali v 31 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 141 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih, so sporočilu iz PU Novo mesto.

M. Ž.