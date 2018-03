Delitev točk v Krškem

14.3.2018 | 09:30

Foto: spletna stran NK Krško

Krško - Nogometaši Krškega in Ankarana Hrvatinov so se včeraj v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenija v Krškem razšli z neodločenim izidom 1:1, tako da sta se ekipi še tretjič v letošnji sezoni razšli brez zmagovalca. Krčani ostajajo na sedmem mestu državnega prvenstva.

Domači nogometaši so povedli v 20. minuti, ko je zadel Luka Vekić. Krčani so bili večji del srečanja boljši tekmec, a tega niso znali pretvoriti v zadetek. V 75. minuti pa so gosti prišli do najstrožje kazni, ko je vratar domačih Marko Zalokar nepravilno ustavil Vedrana Gerca. Z bele točke je bil zanesljiv Čazim Suljić, ki je dosegel še svoj drugi zadetek v spomladanskem delu.

Krčani bodo v soboto gostovali v Mariboru.

* Izidi, 23. krog:

Maribor - Domžale 1:2 (0:1)

Krško - Ankaran Hrvatini 1:1 (1:0)

- danes :

14.00 Celje - Triglav Kranj

16.00 Olimpija - Rudar Velenje

- četrtek, 15. marec:

15.00 Gorica - Aluminij

* Lestvica:

1. Olimpija 22 16 4 2 39:10 52

2. Maribor 22 14 6 2 38:15 48

3. Domžale 21 12 4 5 42:17 40

4. Rudar Velenje 20 10 3 7 28:19 33

5. Celje 21 8 6 7 27:27 30

6. Gorica 21 7 2 12 21:32 23

7. Krško 20 5 5 10 25:38 20

8. Aluminij 21 4 6 11 22:35 18

9. Triglav Kranj 20 3 5 12 16:35 14

10. Ankaran Hrvatini 22 2 7 13 19:49 13

R. N.