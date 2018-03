Pomlad in vse, kar sodi zraven

14.3.2018 | 17:00

Letošnja zima nas je bogato obdarila s snegom, vremenoslovci pa napovedujejo, da obstaja možnost še kakšne snežinke tudi marca. Že zdaj pa so zimske službe porabile veliko več posipnega materiala in opravile več ur dela kot v prejšnjih zimskih sezonah. Koliko več denarja bodo za zimske službe morale nameniti nekatere naše občine? Preverite v sveže tiskanem Dolenjskem listu.

Dobra novica za brezposelne: delo je, potrebe na trgu so. Tako pravi direktorica novomeške območne službe zavoda za zaposlovanje Tatjana Muhič, v časopisu pa preberite, kateri poklici so pri delodajalcih najbolj zaželeni.

Obiskali smo že 57. sevniško salamijado, ki je mati vseh slovenskih salamijad in se družili z ženskami, ki so ob istem času na sevniškem gradu pripravile svojo prireditev in se na njej močno zabavale. Bili smo tudi na največjem Gregorjevem sejmu v tem delu Slovenije, ki je privabil preko 23.000 obiskovalcev, poslušali smo, kakšno vlogo so imeli zapori na Dobu v času osamosvojitvene vojne in še bi lahko naštevali.

Dolenjski list tudi ta teden prinaša veliko zanimivega branja, zato ga ne zamudite!