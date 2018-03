Šole in vrtci danes brez živ žava

14.3.2018 | 12:50

Slika je ilustrativna (Foto: I. N., arhiv DL)

Novo mesto, Krško - Zaradi današnje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju pouka na večini šol ni, zagotovili pa so varstvo za otroke, za katere starši niso imeli varstva, v vrtcev pa so organizirali le dežurne enote, program je okrnjen. Kako mineva stavkovni dan, smo preverili na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem, ki največja v krški občini, in v največjem novomeškem vrtcu Pedenjped.

Na krški šoli, ki jo obiskuje 772 učencev, dan poteka mirno. Po besedah ravnateljice Valentine Gerjevič, so zjutraj imeli zbor delavcev, nato so se pripravljali na protestni shod, pregledali zahteve in izdelali transparente. Na shod pred kulturni dom v Krškem so odšli vsi zaposleni, tudi tehnično osebje. V šolo je prišlo enajst učencev, za katere starši niso mogli zagotoviti varstva. Nekateri so, kot je dejala ravnateljica, domov odšli že predčasno, sicer pa je za vse varstvo zagotovljeno do 15.30.

V novomeškem Vrtcu Pedenjped je zaradi stavke zaprtih sedem od osmih enot. Odprta je dežurna enota Pedenjped, kjer je kuhinja in v kateri so zbrani tudi delavci vrtca. Kot je pojasnila Jožica Derganc, sindikalna zaupnica vrtca in predsednica območnega odbora SVIZ Novo mesto, je bilo za varstvo vnaprej prijavljenih 33 od 746 otrok, kolikor jih obiskuje vrtec, prišlo pa jih je 46. Za vse so poskrbeli, z njimi so vzgojitelji, ki se izmenjujejo na eno uro. Dodala je še, da je iz novomeške območne enote na protestni shod v Ljubljano odšlo sedem avtobusov, v Krško pa za tri avtobuse stavkajočih.

M. Ž.