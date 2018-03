Večina "dilerjev" krivdo priznala; najvišja kazen Žirovniku: 5 let in 7 mesecev

14.3.2018 | 15:00

Polona Kukovičič, Mario Urh in Robert Žirovnik

Krško - Pisali smo že, da se je na krškem okrožnem sodišču znašlo 13 »poslovnih partnerjev«, ki naj bi sodelovali pri prodaji droge na območju Posavja, Zasavja in Ljubljane. Doslej je večina od njih krivdo priznala oz. s tožilstvom sklenila sporazume o priznanju krivde. To velja tudi za glavnega organizatorja, Radečana Roberta Žirovnika, ki mu je bila izrečena kazen pet let in sedem mesecev zapora ter stranska kazen 500 evrov.

Lansko jesen je bilo že videti, da bi se "največje ribe" v poslu utegnile izmuzniti roki pravice, saj so njihovi odvetniki predlagali izločitev ključnih dokazov, a scenarij se ni odvil po njihovih pričakovanjih. Po tistem je sporazum sklenil že omenjeni Žirovnik, pa tudi Mario Urh s Senovega, ki mu je bila izrečena kazen 2 leti in 5 mesecev zapora.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da so vpleteni prepovedano drogo nabavljali v količinah od najmanj 3 pa do 15 gramov. Nabavna cena heroina na območju Ljubljane je znašala od 15 do 20 evrov za gram, končnim uporabnikom so ga prodajali po ceni od 30 do 40 evrov za gram. Nabavna cena kokaina je znašala od 50 do 60 evrov za gram, končni uporabniki pa so ga kupovali po ceni od 80 do 100 evrov. Nabavna cena konoplje je zanašala okoli 3 evre za gram, prodajna pa med 5 in 7 evrov. Zavojček tablet helex so prodajali za ceno od 15 do 20 evrov.

Doslej izrečene kazni se glasijo: Miha Kraševec 3 leta in 7 mesecev zapora, Dejan Bajramović 1 leto in 8 mesecev zapora ter stranka denarna kazen 6.000 evrov, Vasja Steblovnik leto in pol zapora ter plačilo 2.000 evrov, Njegoš Banović 1 leto in 5 mesecev zapora ter stranska denarna kazen 3.000 evrov, Ferid Ravkić leto in 1 mesec zapora, prav toliko Aleš Cenkar, ki mora plačati 2.000 evrov denarne kazni, Janoš Grah pogojna obsodba – 1 leto zapora s preizkusno dobo 4 let, Zvezdana Kovačič pogojna obsodba – 5 mesecev zapora s preizkusno dobo 2 let in 6 mesecev zapora.

»V predmetni zadevi je začasno izločen kazenski postopek zoper obtoženo Bojano Košir zaradi vprašanja sposobnosti sodelovati na glavni obravnavi, zoper obtoženo Polono Kukovičič in obtoženega Blaža Kolmana pa se je glavna obravnava že začela,« pravijo na krškem okrožnem sodišču in dodajajo, da se bo nadaljevala prihodnji teden.

Janja Ambrožič