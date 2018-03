FOTO: Za urejene delovne razmere in pošteno plačilo

14.3.2018 | 14:00

V sklopu splošne stavke vzgoje in izobraževanja se je več kot tisoč zaposlenih v posavskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih, pridružilo se jim je tudi kakih sto kolegov iz Novega mesta, opoldne zbralo na trgu pri spomeniku Matije Gubca v Krškem, kjer so izrazili svoje nezadovoljstvo s položajem pedagoških poklicev v družbi in vrednotenjem njihovega dela.

S pismom vodstva sindikata Sviz je stavkajoče nagovorila predsednica Sviz Posavje Marija Žgavc, ki je poudarila, da so se zbrali v boju zoper razvrednotenje pedagoškega poklica in da je v tem boju na tehtnici tudi kakovost javnega izobraževanja in vzgoje. Napovedala je, da bodo, če v pogajanjih z vlado ne bodo našli ustrezne rešitve, splošno stavko v vzgoje in izobraževanja nadaljevali tudi prihodnji mesec.

"Če učiteljskega poklica ne ceni država, je težko pričakovati, da ga bodo cenili državljani," je v svojem govoru poudarila učiteljica Mateja Gerjevič in ob tem izpostavila odgovorno in zahtevno nalogo sodobnih pedagoških delavcev. "Današnji otroci so drugačni kot generacije pred njimi. Spreminja jih družba, ki je včasih bolj poudarjala spoštljiv odnos in kulturen dialog." Zato je družbena podpora učiteljem toliko pomembnejša, meni Gerjevičeva: "Privoščimo drug drugemu ureditev delovnih razmer in pošteno plačilo."

novejši najprej Komentarji (7) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Delovec Škoda besed za te uboge učitelje. Da se pustijo zlorabljat politiku ultra levice Štruklu in njegovim interesom. 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Delovc ŠTRUKEL, ENOSTAVNO BI TE MORALI ZAPRETI!!! To je kriminal, ki ga izvajate nad vsemi državljani!! Je izživljanje nad otroki, nad starši, ki zbegani iščejo varstvo, kriminal nad upokojencI, KI ZATO NIMAJO DOSTOJNIH POKOJNIN in KRIMINAL nad zaposlenimi, ki životarijo z minimalno plačo!!! KRIMINAL!!! (Pavle Rupar) 1h nazaj Oceni nande Ni večjega hudiča od biriča!!!!!!!!!!!!!!!! 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Lojzka Tako hudo jim je, pa nobeden ne gre delat v Revoz ali akrapoviču kjer stalno potrebujejo nove delavce. Nekdo se tu laže 1h nazaj Oceni Makalonca Lojzka, ne mešaj jabolk in hrušk. Zakaj bi šel učitelj delat v Revoz ali k Akrapoviču v proizvodnjo, če pa jih potrebujemo v šolah? Kdo bo učil naše otroke? Delavci od Akrapoviča ali iz Revoza? Z vsem spoštovanjem do njih, a tako pač ne gre. Če učitelji ne bodo imeli dostojnih plač in pogojev dela, nihče več ne bo hotel delati v prosveti, a dejstvo je, da v prosveti potrebujemo najboljše kadre. Ljudje božji, to so ljudje, ki poučujejo bodoče generacije! Dober in zadovoljen učitelj lahko otrokom da krila in znanje, slab učitelj, ki je tam samo zato, da ima službo, pa lahko naredi nepopravljivo škodo. 1h nazaj Oceni Makalonca Samo še to, nisem učiteljica, ne delam v prosveti. Delam v gospodarstvu in sem ena tistih, ki mora delodajalcu molčati, podpisati vsakršno pogodbo, ki jo dobi, če hoče obdržati službo. 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Lojzka Makalonca, se bodo našli pa drugi ki bodo učili za manj denarja. Saj vidiš da gredo na šiht samo po denar, otroci so jim druga skrb, stavkajo kar sredi tedna. Preglej samo prijavljene komentatorje