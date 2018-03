Jutri brez elektrike

14.3.2018 | 19:00

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 10.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE;

- od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI JUGORJU;

- od 12.00 do 15.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE.

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 8.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIZARSTVO GABROVKA;

- od 9.00 do 9.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA;

- od 10.30 do 11.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH 2;

- od 11.40 do 13.40 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH.

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.30 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA1.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško, področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah jutri prekinjena dobava električne energije:

- med 11.30 in 14.00 uro na območju transformatorske postaje Mali Cirnik;

- med 8.00 in 10.30 uro na območju transformatorske postaje Debenc in Hrastno;

- med 11.00 in 14.00 uro na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

