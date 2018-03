Začetek programa Mladi za mlade

15.3.2018 | 08:05

Mladi za mlade (ilustrativna fotografija, foto: Družinski inštitut Zaupanje)

Sevnica - V Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici so v okviru dela z mladimi vzpostavili v marcu program Mladi za mlade, namenjen širitvi in krepitvi mreže mladinskega prostovoljskega dela. Program, v katerem bodo sodelovali udeleženci med 15. in 29. letom starosti in njihovi mentorji, podpira Slovenska filantropija, saj je inštitut dosegel status prostovoljske organizacije s potencialom.

V programu Mladi za mlade bodo izvajali različne tečaje v okviru projekta Večgeneracijski center Posavje, kot so fotografski tečaj, učenje tujih jezikov in učenje tipkanja. Organizirali bodo delavnice z lesom, ekološke delavnice, delavnice za krepitev samopodobe in čustvene inteligence otrok in mladih ter druge delavnice. Spodbujali bodo raziskovalnega duha, med drugim s sodelovanjem v projektu Približajmo znanost mladim, uličnemu delu z mladimi se bodo posvečali s projektom Rast(iššče) sreče«, pomagali bodo otrokom z učnimi težavami, delovala naj bi umetniška sekcija z dramsko, literarno in likovno skupino.

Dejavnosti bodo potekale v prostorih Mladinskega centra Sevnica in Družinskega inštituta Zaupanje.

Mentorja mladinskega prostovoljskega dela sta strokovna sodelavca inštituta Nina Krohne in Damijan Ganc. K vključitvi v mrežo vabijo vse mlade med 15. in 29. letom, ki želijo sodelovati pri načrtovanju, pripravi in izvajanju aktivnosti. Za več informacij se mladi lahko obrnejo na telefonsko številko 041/77-22-45 in na elektronski naslov ris.sevnica@gmail.com. Program Mladi za mlade Sevnica je možno spremljati tudi na facebooku, snapchatu in instagramu.

M. L.