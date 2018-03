Zagorel avto; gorelo tudi v gozdnem podjetju

15.3.2018 | 07:00

Sinoči ob 21.48 uri je na Gasilski cesti v Grosuplju gorelo osebno vozilo. Požar, ki je zajel zadnji del vozila, so začeli gasiti očividci, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Grosuplje. Vozilo so tudi preventivno pregledali s termovizijsko kamero. Na kraju dogodka so bili tudi policisti.

Ob 18.26 je na Novomeški cesti v Kočevju, v podjetju Gozdarstvo Grča gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d., zagorel elektromotor žage. Gasilci PGD Kočevje so odklopili elektriko, elektromotor prestavili iz hale in požar pogasili. Elektromotor je uničen.

M. K.