Krkaši na zaključnem turnirju

15.3.2018 | 09:15

Rokometaši Krke so včeraj brez težav odpravili ekipo ŠD Mokrec Ig, vodilno ekipo 2. B državne lige.

Trener Krke Mirko Skoko je pred srečanjem varovance svaril, da je Ig zelo dobra ekipa.

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so se uvrstili na zaključni turnir četverice pokalnega tekmovanja, ki bo 14. in 15. aprila. Sinoči so v četrtfinalu v gosteh s 34:24 premagali rokometaše Iga, vodilno ekipo 2. B državne lige, ki je v osmini finala pokala izločila Ribnico. Novomeščani so vse dvome o zmagovalcu razrešili že do polčasa, ko so si priigrali devet golov prednosti (16:7).

Trener Krke Mirko Skoko je pred dnevi za Dolenjski list povedal, da bodo morali dati vse od sebe, če se želijo uvrstiti na finalni turnir, kajti Ig je zelo dobra ekipa. Krkaši, ki so veljali za nesporne favorite, so v tekmo krenili silovito. Sredi prvega polčasa so povedli s 7:1 in si pred premorom priigrali že devet golov prednosti, zato je trener Novomeščanov v nadaljevanju priložnost za igro ponudil vsem igralcem.

Pokal Slovenije, četrtfinale:

Dol TKI Hrastnik - Koper 2013 21:26 (9:14)

Mokerc-Ig - Krka 24:34 (7:16)

- sreda, 21. marec:

19.00 Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje

- sreda, 28. marec:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Maribor Branik

R. N., foto: Danilo Kesić

Galerija