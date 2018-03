Za Alinino zdravljenje ta konec tedna dva dobrodelna koncerta

15.3.2018 | 16:30

Družina Krajnčič na dobrodelnem koncertu v Globokem (Foto: D. Lipej)

Brežice - Ta konec tedna se obetata dva dobrodelna dogodka za malo Alino Krajnčič iz Globokega , ki je med porodom utrpela poškodbe možganov. Njena starša Matej in Anita sta se odločila za samoplačniško zdravljenje z matičnimi celicami v tujini, zato družina nujno potrebuje denarno pomoč. Številni so jim že pomagali, pred dobrim mesecem so v OŠ Globoko že organizirali dobrodelni koncert in zbrali 12 tisočakov, jutri in v nedeljo se za osemmesečno deklico obetata še dva dobrodelna dogodka v Brežicah.

Alini bo z izkupičkom tradicionalnega dobrodelnega koncerta pomagal Lions klub Brežice. Na koncertu, ki bo jutri ob 19. uri v Viteški dvorani Posavskega muzeja, bodo nastopili učenci brežiške glasbene šole s pevskim zborom Viva.

V nedeljo ob 16. pa bo dobrodelni koncert še v Mladinskem centru Brežice. Tam bodo nastopili: Jernej Dirnbek (MI2), Peter Dirnbek, Ropotom, Zoran Čalić (Big Foot Mama) in band, Mamuti, Marjan Novina, Metallica tribute, Captain Morgan's revenge, Big Band Krško.

Donacije zanjo zbirajo tudi na transakcijskem računu Območnega združenja Rdečega križa Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 2, Brežice, odprtega pri NLB, številka SI56 0237 3001 0819 504, sklic SI00 76015.

Sicer je malčica v Srbiji uspešno prestala že dva posega z matičnimi celicami, pred njo je še eden. Že po prvem je njena mamica za Dolenjski list povedala: "Super se je držala in že po prvi operaciji je viden neverjeten napredek – ne zavija več z očmi, ne joka več toliko, več se smeji."

J. A.