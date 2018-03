Izžrebali smo nagrajence

15.3.2018 | 09:55

Novo mesto - Tudi Dolenjski list se je s svojo stojnico predstavljal na najbolj obiskani prireditvi v naši širši regiji – zadružnem Gregorjevem sejmu v Novem mestu. Obiskovalci naše stojnice so lahko sodelovali v nagradni igri, če so izpolnili nagradni kupon z vprašanjem o tem, koliko let že izhaja Dolenjski list.

Med vsemi, ki so odgovorili, da 68 let, smo v ponedeljek izžrebali nagrajence. Prvo nagrado, enodnevni izlet za dve osebi v organizaciji Turistične agencije Mana in Dolenjskega lista, prejme Darinka Čeh iz Lukovka, drugo nagrado, kegljanje na kegljišču Pri vodnjaku v Novem mestu za 4 do 30 oseb, prejme Ljubica Kužnik z Vrhovega, tretja nagrada, nahrbtnik Dolenjskega lista, pa gre v roke Pie Račič iz Sobenje vasi.

Čestitke vsem nagrajencem in zahvala vsem drugim sodelujočim – pa na svidenje prihodnje leto!

Vaš Dolenjski list