Nikar še k vulkanizerju!

15.3.2018 | 10:30

Z menjavo zimskih gum za letne velja še malo počakati. (Foto: J. A.)

Novo mesto - Ste eden tistih, ki zimske pnevmatike zamenja z letnimi prav na 15. marca, ko se izteče zakonsko obdobje, v katerem je obvezna zimska oprema? "Policisti vam svetujemo, da ne hitite z menjavo zimskih pnevmatik. Če pa jih že boste zamenjali z letnimi, imejte v prtljažniku vsaj verige ali verigam enakovredne pripomočke, ki jih boste lahko hitro namestili ob morebitnem nenadnem poslabšanju voznih razmer. Že za ta konec tedna so namreč za nekatere kraje zopet napovedane snežne padavine," pravijo na policiji.

Vremenska napoved za vikend niti slučajno ne obeta spomladanskega vremena.

"V soboto zjutraj bo na jugu začelo deževati, dopoldne bodo padavine zajele vso Slovenijo. Hladilo se bo, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije postopno spustila do nižin. Zapihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja.

V nedeljo bo oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno še naletaval sneg. Mrzlo bo, temperatura bo tudi čez dan večinoma ostala pod lediščem. Na Primorskem bo pihala zmerna burja," piše na spletni strani Agencije RS za okolje.

Kaj pravi zakonodaja? Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo imeti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah predpisano zimsko opremo ne le med 15. novembrom in 15. marcem, ampak je zimska oprema obvezna tudi v zimskih razmerah. Zimske razmere pa se štejejo v primeru, ko se sneg začne oprijemati tal, ko je cesta zasnežena, poledenela ali so na njej ledene ploskve.

J. A.