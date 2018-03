Kako napreduje prenova mestnega jedra?

15.3.2018 | 13:30

Glavni trg ta teden... (Foto: M. M.)

Novo mesto - V zadnjih dneh so delavci v središču Novega mesta umaknili zaščitne gradbene odre oz. nadstreške v spodnji polovici Glavnega trga, zaščitni šotor, pod katerim z delom nadaljujejo arheologi, pa so prestavili v soseščino vodnjaka višje na trgu. Ob lepšem vremenu in višjih temperaturah so vnovič zabrneli gradbeni stroji, novomeško občino pa smo povprašali, kako napreduje prenova in kako kaže s časovnicami.

Trenutna prva faza prenove naj bi se namreč zaključila 1. aprila, pristojni pa so ob njeni predstavitvi pred zaprtjem Glavnega trga in spremenjenim prometnim režimom med drugim napovedovali, da bodo po novem letu za nekaj časa za promet povsem zaprli tudi križišče pri Kandijskem mostu, tako da v tem času tudi izvoz iz mesta po mostu ne bo mogoč.

»Na spodnjem delu Glavnega trga zaključujemo z gradnjo infrastrukturnega kolektorja, zadnji teden v marcu bomo pričeli z izvedbo priklapljanja hišnih priključkov nanj. Na Pugljevi ulici poteka prva faza gradbenih del, ki obsega izgradnjo visokovodnega razbremenilnega bazena na mešani kanalizaciji in kompletno komunalno opremo spodnjega dela ulice. Dokončanju prve faze gradbenih del na Pugljevi ulici bodo sledile arheološke raziskave v zgornjem delu ulice, tem pa sledi izvedba druge faze gradbenih del (do konca Pugljeve ulice),« so danes pojasnili z rotovža in glede načrtovanega terminskega plana del nadaljevali: »Pri tako velikem projektu je težko do dneva natančno opredeliti faze prenove, vseeno pa pričakujemo, da bodo zadeve potekale po časovnici. Dela na križišču pred Kandijskim mostom se bodo pričela po dokončanju gradbenih del na Pugljevi ulici, slednje pa je odvisno od arheoloških izkopavanj na njenem zgornjem delu. Pugljeva ulica, del Sokolske in križišče pred Kandijskim mostom bodo predvidoma dokončani poleti, Glavni trg pa predvidoma konec oktobra.«

M. M.

Galerija