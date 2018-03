Župan sprejel šahistko Lariso Kuhar

15.3.2018 | 12:30

Foto: Občina Krško

Krško - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je včeraj sprejel šahistko Šahovskega kluba Krško Lariso Kuhar, ki je med drugim lani osvojila naziv mediteranske prvakinje do 18 let, 3. mesto na svetovnem turnirju v pospešenem šahu do 14 let in postala državna prvakinja v turnirskem šahu do 14 let. Letos jo čakata tako evropsko kot svetovno prvenstvo, so sporočili iz občine Krško.

Osnovnošolka Larisa Kuhar s svojimi vrhunskimi rezultati po kriterijih Komisije za šport Občine Krško ni bila uvrščena na seznam športnikov, ki so bili povabljeni na sprejem športnikov pretekli teden. Eden od kriterijev namreč določa, da mora športnica ali športnik v letu doseženih uspehov dopolniti 14 let.

Larisa je med drugim lani osvojila še 5. mesto na svetovnem hitropoteznem šahovskem turnirju do 14 let, s slovensko ekipo 5. mesto v pospešenem šahu v konkurenci do 18 let, 7. mesto na evropskem pospešenem prvenstvu do 14 let, z ekipo mladink prvo mesto v pospešenem in hitropoteznem šahu do 20 let in 3. mesto v turnirskem šahu do 20 let, z ekipo kadetinj pa 2. mesto v turnirskem šahu do 16 let, so navedli v sporočilu za javnost.

Župan je odlični šahistki in njenemu mentorju Marjanu Božiču in predsedniku Šahovskega kluba Triglav Vojku Sotošku čestital za vrhunske rezultate in jim zaželel veliko uspeha tudi v prihodnje.

M. Ž.