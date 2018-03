Občina se bo zadolžila za skoraj milijon

15.3.2018 | 11:15

Dolenjske Toplice - Topliški občinski svet je včeraj potrdil rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva za 7,6 milijona evrov odhodkov in 5,7 milijona prihodkov. Razliko bo občina pokrila z lanskim proračunskim presežkom v višini 900.000 evrov, ki so ostali zaradi zamika gradnje čistilne naprave, in malo manj kot 900.000 evrov posojil.

Za gradnjo čistilne naprave (odpiranje ponudb bo v torek) bo občina pri banki najela kredit v višini 680.000 evrov, za dokončanje suhokranjskega vodovoda pa računa na 114.000 evrov brezobrestnega državnega posojila.

Rebalans zagotavlja tudi denar (150.000 evrov) za gradnjo dodatnega oddelka na strehi osnovne šole, če bodo uspeli na razpisu, pa se bo občina lotila tudi prenove atletske steze.

Glede gradnje novega vrtca je direktor Rado Javornik povedal, da so blizu dogovora z Zvezo prijateljev mladine glede zemljišča ob šoli, sicer pa bi se gradnja lahko začela v prihodnjih dveh letih, ko naj bi bila v ta namen na voljo tudi sredstva šolskega ministrstva. »Do takrat moramo izdelati projekt za gradnjo in pridobiti gradbeno dovoljenje,« je povečanje letošnje proračunske postavke za nov vrtec pojasnil Javornik.

Nov parkirni režim

Svetniki so v prvi obravnavi sinoči potrdili tudi odlok o ureditvi mirujočega prometa, ki se nanaša predvsem na Dolenjske Toplice. Kot sta pojasnila župan Jože Muhič in direktor Javornik, odlok sledi cilju, da bi bila najboljša parkirna mesta namenjena tistim, ki v Dolenjske Toplice prihajajo po opravkih, dolgotrajnejše parkiranje zaposlenih pa bi preusmerili na nekoliko bolj oddaljena parkirišča, ki pa od centra naselja niso oddaljena dosti več kot 5 minut hoje.

Največ razprave je sprožil predlog, da bi na Sokolskem trgu v smeri od Sokol bara do Zavarovalnice Triglav omejili promet za vsa vozila z izjemo dostave in motorjev, saj ta cesta vodi tudi do avtomehanične delavnice, odlok pa na nekaterih mestih, kjer bi bilo parkiranje časovno omejeno, predvideva tudi postavitev parkomatov, ki bi sprva služili zgolj za evidentiranje uporabe parkirišča in ne plačevanju parkirnine.

Župan Muhič je ob izraženih pomislekih napovedal, da bo občina pred drugo obravnavo odloka pripravila njegovo javno predstavitev, kjer bo bodo svoje mnenje lahko predstavili tudi občani in uporabniki parkirišč.

Položnica bo nižja

Svetniki so med drugim sprejeli tudi poslovni plan Komunale Novo mesto in spremenili odlok o zbiranju in prevozu odpadkov, ki bo omočil, da Cerod prek položnice Komunale (predvidoma v enkratnem znesku) občanom vrnil preveč zaračunan znesek za obdelavo in odlaganje odpadkov v lanskem letu (povprečno 10 evrov na gospodinjstvo).

