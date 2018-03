Pijan izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo

15.3.2018 | 12:00

Metliški prometni policisti so včeraj okoli 15.30 pod drobnogled vzeli prometni nesreči v bližini naselja Bočka. Povzročil jo je 39-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil skozi kletni okno

Med 17.30 in 22. uro je na Mirni nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in lastnike oškodoval za 2000 evrov.

Alžirca nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so v jutranjih urah v Žuničih izsledili in prijeli dva državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca sta zaprosila za mednarodno zaščito in so ju namestili v azilni dom.

M. Ž.