Dijaki ETrŠ Brežice tretji na področnem prvenstvu košarkarskih trojk

15.3.2018 | 14:20

Ekipa ETrŠ s profesorjem Albertom Žnidaršičem

Brežice, Novo mesto - V ponedeljek, 12. marca, je v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu potekalo področno srednješolsko tekmovanje košarkarskih trojk, ki so se ga udeležili tudi dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice: Rok Doberšek, Andraž Konc, Luka Vareško in Alan Pšeničnik. Ekipo je pripravljal in vodil profesor športne vzgoje Albert Žnidaršič.

Ekipa Ekonomske in trgovske šole Brežice je tekmovala med šestnajstimi ekipami in po besedah prof. Žnidaršiča zaradi izrednega ekipnega duha osvojila odlično tretje mesto ter se s tem izjemnim rezultatom kvalificirala tudi na državno prvenstvo.

Košarkarji ETrŠ Brežice so odigrali pet tekem in v zadnji, odločilni, suvereno premagali ekipo Gimnazije Novo mesto. Pohvaliti velja prav vse člane ekipe, še posebej pa najboljšega strelca ETrŠ Brežice Alena Pšeničnika. Ekipi čestitamo in želimo veliko uspeha na državnem prvenstvu.

Za ETrŠ Brežice:

Berto Žnidaršič in Metka Galič

Galerija