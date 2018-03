Mlajša oseba padla v jašek

15.3.2018 | 20:20

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Na Orehovem v sevniški občini je danes zjutraj, okoli 8.30, mlajša oseba padla v jašek pod drvarnico in si zlomila nogo. Kot poročajo na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje, so ji gasilci PGD Sevnica z imobilizacijo nudili prvo pomoč, jo z vrvno tehniko izvlekli iz jaška ter nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe. Sevniški reševalci so jo oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico.

Trebanjske gasilce so nekaj pred 14. uro na pomoč poklicali iz Gradišča pri Trebnjem, kjer je v krošnji drevesa obtičala muca. Ob 16.30 so v Kržišču v krški občini pomoč gasilcev potrebovali zaradi osjega gnezda na podstrešju ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš.

Okoli 15.20 pa je na Ledini občanka prosila za pomoč pri iskanju pobeglega konja (ponija) s pašnika. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki pomagali iskati konja, ko so ga našli, pa so ga odpeljali v hlev.

M. M.