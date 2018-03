79-letni Anton Žibert se pripravlja na svetovno prvenstvo v bodybuildingu

16.3.2018 | 14:00

Njegov trener je Brežičan Mitja Petan. (Foto: M. P.)

V fitnes hodi vsak drug dan

Del stene v sevniškem fitnesu krasijo tudi njegovi pokali in priznanja

Sevnica - Intenzivni trening v fitnesu vsak drugi dan, posebna prehrana z veliko perutnine in zelenjave. To je rutina 79-letnega Antona Žiberta iz Zavratca pri Sevnici. Čez kakšen mesec se bo število njegovih treningov še povečalo, saj se bo intenzivno začel pripravljati na junijsko svetovno prvenstvo v bodybuildingu in fitnesu v Brežicah. Takrat bo imel že osem križev, zadnjega si bo naložil aprila.

Žibert je eden tistih upokojencev, ki živi aktivno življenje. Če se njegovi vrstniki predvsem držijo doma in lažjih opravil, pa se je on odločil za popolnoma drugačen stil. Njegovi treningi niso od včeraj, saj se s športom ukvarja že vse življenje, je pa res, da je po smrti soproge Majde pred dobrim letom šport za nekaj časa odrinil na stranski tir, a po nekaj mesecih hude žalosti v njem spet odkril svoj smisel.

V Brežicah bo 16. junija svetovno prvenstvo IBFF; v 22 kategorijah bo nastopilo več kot 200 tekmovalcev.

V današnji izdaji Dolenjskega lista pišemo o tem, kako je že kot mladenič hodil po rokah, se za 30 let preselil v Nemčijo in se po upokojitvi spet vrnil v rodno Slovenijo.

Zadnje mesece trenira pod budnim očesom Brežičana Mitje Petana, o katerem smo v Dolenjskem listu pisali lani, ko je postal svetovni prvak v fitnesu (v kategoriji Mr. Physique tall).

»To bo prvič v zgodovini mednarodne zveze IBFF, da bo nastopil tekmovalec starosti 80+. V tej starosti ne pričakujemo konkurence. Za izziv pa sva si zadala, da bo enakovreden tekmovalec tistim, ki tekmujejo v starosti 70+. Anton si želi, da bi na tekmovalnem odru premagal 75-letnega tekmovalca Diona Friedlanda. Osebno od Antona pričakujem energičen nastop, ki bo na noge spravil celotno dvorano in publiki pokazal, da v tem športu leta ne štejejo!« je med drugim povedal Petan.

Janja Ambrožič

