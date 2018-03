Razširili bodo športni park

Mirnski športni park bodo še letos obogatili z novimi vsebinami. (Foto: R. N.)

Na Mirni imajo tudi 8-metrsko skakalnico.

Mirna - Na Mirni načrtujejo širitev tukajšnjega športnega parka pri osnovni šoli, ki ga tako rekoč vsako leto obogatijo z novo pridobitvijo. Lani so denimo ob praznovanju 50-letnice domačega nogometnega kluba namenu predali nove tribune, letos pa bodo v sklopu projekta Učenje in gibanje za okolje uredili še učilnico na prostem, poligon za motorične sposobnosti, rusko kegljišče in kolesarsko stezo.

»To, kar bomo letos naredili, je namenjeno različnim generacijam, motorični poligon pa bodo lahko uporabljale tudi osebe s posebnimi potrebami,« o naložbi pravi direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec. Na občini si prizadevajo, da bi otroci in mladostniki čim več časa preživeli na prostem, zato so se tudi lotili investicije. »Želimo jim ponudimo nekaj, kar jih bo odvrnilo od računalnikov, in da bodo vsaj del prostega časa namenili gibanju na prostem,« še dodaja Šinkovčeva.

Projekt so začeli pripravljati že lani, ko so se tudi prijavili na javni poziv na osnovi sheme CLLD. Bili so uspešni, saj so iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja dobili odobren znesek v višini 92 tisoč evrov, a so dolgo čakali še na sklep Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kot je dejala direktorica občinske uprave, so minuli teden vendarle dobili pozitivno odločbo agencije, zato lahko začnejo uresničevanje naložbe, ki je v celoti ocenjena na 130 tisoč evrov.

»Predvidevamo, da bomo tako imenovani trdi del zgradili do sredine poletja, kajti ne gre za zahtevna gradbena dela, temveč bolj za postavitev,« pravi Šinkovčeva. Urejanje infrastrukture bodo spremljale tudi številne akcije in delavnice ter izobraževanja o pomenu gibanja in sobivanja z naravo v vseh življenjskih obdobjih ter drugo, v tovrstne dejavnosti pa bodo vključevali različne generacije in organizacije.

