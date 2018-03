Radi pojejo in plešejo

16.3.2018 | 08:00

Metlika - Otroški vrtec Metlika je sinoči pripravil prireditev Radi pojemo in plešemo. Prireditev, ki je bila letos že šestič, je privabila v tukajšnji kulturni dom številne otroke, njihove starše, stare starše in še koga.

Na odru so se s pesmijo, plesom in igranjem predstavili mnogi vrtičkarji, nekateri pa so pripeljali s seboj starejše sestrice. Predstavili pa so se tudi vrtčevska folklorna skupina Mlinček, plesna skupina, pevske skupine, glasbena ustvarjalnica, na koncu pa so zapele še vzgojiteljice. Marsikateri od malih pevcev, plesalcev ali glasbenikov je morda prvič stal na odru, a ni bilo čutiti, da bi jih premagovala trema.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

