V zaključku Novomeščanom popustila zbranost

16.3.2018 | 08:50

Foto: Sixt Primorska/Jani Turk

Novo mesto - Košarkarji Krke bi si z zmago nad Sixt Primorsko dva kroga pred koncem rednega dela druge jadranske lige zagotovili nastop na zaključnem turnirju, a so včeraj na gostovanju v Kopru tesno izgubili z 69:72. Novomeščani imajo klub porazu še vedno vse možnosti za preboj na zaključni turnir, ki bo 3. in 4. aprila. V naslednjem krogu bodo gostovali pri zadnjeuvrščenem Ohridu, v zadnjem krogu pa jih doma čaka vodilni Borac iz Čačka.

Novomeščani so srečanje slabo začeli, saj so Koprčani po slabih treh minutah že vodili z 8:0. Vseskozi so lovili košarkarje Primorske, ki so si ob polčasu priigrali devet točk prednosti (42:33). Minuto in pol pred koncem tretje četrtine so se krkaši približali le na točko zaostanka (50:51), a so domači z delnim izidom 8:1 znova ušli. Dobro minuto pred koncem sta bili ekipi izenačeni na 69. točki, a v zaključku so več zbranosti pokazali Koprčani, ki so si z zmago zagotovili nastop na zaključnem turnirju.

Trener Krke Simon Petrov je za klubsko spletno stran po tekmi dejal: »Čestitke Sixt Primorski za zmago. Bili smo premalo osredotočeni v igri v obrambi, zato pa so v tem segmentu igre bili Primorci toliko bolj uspešni. Primorski ostrostrelci so prihajali do odprtih metov, ki so jih odlično izkoristili. Ko se je potrebno vrniti v igro za zmago, nato nastanejo težave, sploh, ko govorimo o tem, da o zmagi odločata ena ali dve žogi. Svojo priložnost za uvrstitev na zaključni turnir bomo iskali na drugi tekmi.« Miha Škedelj je potrdil, da so tekmo slabo odprli. »Kljub temu pa smo skušali nadoknaditi zaostanek iz uvoda na tekmo. Primorci so vodili skozi celotno tekmo, zato smo tudi čutili pritisk, saj se nam ni uspelo približati. Na koncu nam je preprosto zmanjkalo sreče in moči,« so zapisali na spletni strani novomeškega kluba.

R. N.