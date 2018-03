Belokranjski veterani pri semiških devetošolcih

16.3.2018 | 10:40

Semič - Belokranjski veterani smo si zadali nalogo, da odraščajočo mladino seznanjamo z novejšo zgodovino; še posebej s procesom osamosvajanja Slovenije, katerega udeleženci smo bili tudi sami.

Tako smo se s semiško OŠ Belokranjskega odreda dogovorili, da bomo v torek, 13. marca, učencem zaključnih razredov predstavili ta del naše zgodovine. Dopoldne smo štirje člani OZVVS Bela krajina pričakali dva deveta razreda (osemindvajset učencev) in dva učitelja v avli semiškega Kulturnega centra. Udeležence je najprej pozdravil član predsedstva OZVVS in semiški podžupan Bojan Jakša, nato je besedo prevzel naš častni predsednik Branko Kobetič.

Učencem je nazorno predstavil razmere, ki so privedle do procesa osamosvajanja Slovenije, priprave in sam potek osamosvajanja. V nadaljevanju pa se je osredotočil na osamosvojitveno vojno in še posebej na dogodke na v Beli krajini.

Učenci so pozorno in z zanimanjem prisluhnili predavatelju, še posebej jih je pritegnila razlaga dogodkov, v katerih je predavatelj osebno sodeloval ali jih celo vodil. Učencem smo predstavili še razstavo dokumentov »Bela krajina za samostojno Slovenijo 1990 - 91«, ki je v avli Kulturnega centra postavljena od našega letnega zbora 23. februarja letos. Ob zaključku poučnega druženja smo jim predali še izvod našega »Zbornika o vlogi TO v procesu osamosvajanja«, ki bo obogatil šolsko knjižnico.

Letošnje druženje z devetošolci je bilo že drugo po vrsti: lani smo belokranjski veterani osamosvojitveni proces, takrat na terenu, uspešno predstavili metliškim devetošolcem.

S prisotnima učiteljema smo ugotovili, da je ta svetli del slovenske zgodovine v učbenikih predstavljen preskromno in da so za mladi rod zato taka srečanja še kako dobrodošla.

Peter Golobič,

Foto: Bojan Jakša, Peter Golobič

