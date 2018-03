Lara Omerzu in Ambrož Tičar športnika leta

16.3.2018 | 11:40

Lara Omerzu in Ambrož Tičar sta bila sinoči odsotna, zato sta v njunem imenu priznanje prevzela trenerja Henrik Omerzu (četrti z leve) in Jure Rovan (tretji z leve). Na fotografiji so še Krištof Strnad (drugi z desne) in Jan Zupančič (tretji z desne), Bogdan Gabrovec (levo), Stane Tomše (drugi z leve) in Uroš Bitenc. (Foto: M. L.)

.Predsednik športne zveze Brežice Stane Tomše (Foto: M. L.)

Skoraj vsi sinočnji dobitniki naslovov (Foto: M. L.)

Brežice - Sinoči so v Domu Kulture Brežice na prireditvi, ki sta jo organizirali športna zveza in občina Brežice, razglasili najboljše športnike leta 2017 v brežiški občini. Lara Omerzu in Ambrož Tičar, oba člana Atletskega kluba Brežice, sta prejela naslov športnica oziroma športnik leta. Za ekipo leta so razglasili mladinsko ekipo DBV Katana Globoko - duo Krištof Strnad in Jan Zupančič.

Lara Omerzu je pod vodstvom trenerja Henrika Omerzuja dosegla 10. mesto v skoku v višino na Evropskem mladinskem prvenstvu v Grossetu v Italiji.

Ambrož Tičar, ki ga trenira Jure Rovan, je osvojil 10. mesto v skoku s palico v članski kategoriji na balkanskem dvoranskem prvenstvo Beogradu.

Mladinski ekipi DBV Katana Globoko s trenerjem Dejanom Kinkom so naslov podelili za 3. mesto na evropskem kadetskem in mladinskem prvenstvu v ju-jitsu v Bukarešti.

Karate klub Brežice je sinoči prejel plaketo za 40 let delovanja.

Podelili so tudi nagrado občanov. Prejel jo je Beno Kunst, član Telovadnega društva Sokol Brežice.

Štirim športnikom so podelili priznanje športni znak. Prejela ga je Nastja Galič, članica Karate kluba Brežice za doseženo 5. mesto v katah za članice na tekmovanju za svetovni pokal Thermana karate Slovenia open Laško, nastop za reprezentaco svetovnem v pokalu Karate 1 Premier league v Salzburgu in 2.mesto na članskem državnem prvenstvu v katah.

Športni znak je prejela tudi Kaja Budič, članica Yuki kluba Čatež, za 2. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu v Bolgariji – karate boji.

Športni znak sta prejela tudi Vid Oštrbenk iz Kajak kanu kluba Čatež za 3. mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu V Murauu v Avstriji v kajaku na divjih vodah ter že omenjeni telovadec Beno Kunst za 1. mesto na državnem prvenstvu v športni gimnastiki v mnogobju za mladince ter za nastop na olimpijskem festivalu evropske mladine v Gyoru na Madžarskem.

Podelili so tudi diplome športne zveze Brežice.

Udeležence prireditve so nagovorili med drugimi predsednik Športne zveze Brežice Stane Tomše, brežiški župan Ivan Molan, poslanec Igor Zorčič in predsednik olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec. Med udeleženci prireditve je bil tudi Igor Primc, vodja športne enote Slovenske vojske.

Na prireditvi, ki jo je povezoval Uroš Bitenc, je s plesnimi točkami nastopilo brežiško plesno društvo Imani.

M. L.

