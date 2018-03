Iz Evrope in države pričakujejo 2,7 milijona

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so se sinoči sestali na prvi seji v letošnjem letu. Osrednja točka dnevnega reda je bil rebalans letošnjega proračuna, ki so ga precej spremenili. Na prihodkovni strani zdaj ta znaša nekaj več kot 7,4 milijona evrov, kar pomeni skoraj 40-odst. povečanje, na odhodkovni strani pa za kar 50 odst. na 7,8 milijona evrov. Za naložbe namenjajo skoraj 70 odst. vseh odhodkov oz. dobrih 5,4 milijona evrov.

Rebalans so narekovale predvsem spremembe v izvajanju največjih naložb občine, ki se nadaljujejo v letu 2018, prenos neporabljenega denarja in prevzetih obveznosti iz leta 2017 ter vključitev investicij, za katera pričakuje sofinanciranje Evropske unije in države. Skupno naj bi tega bilo za 2,7 milijona, od tega dobra dva milijona evropskega denarja.

Kot je povedal župan Andrej Kastelic, proračun zaznamujejo predvsem tri velike naložbe: suhokranjski vodovod, ki ga morajo zgraditi letos, s poplačili zadržkov pa bo v celoti zaključen prihodnje leto, opremljanje industrijske cone Dolenja vas in obnova prostorov stare šole v središču Mirne Peči. V njej prostor že dobiva muzej Lojzeta Slaka, med drugim pa bodo uredili še prostore za zdravstveno postajo, ambulanta Zdravstvenega doma Novo mesto naj bi vrata odprla junija, in dve igralnici za potrebe vrtca Cepetavček v bivšem vrtčevskem delu.

Med pomembnejšimi naložbami je Mira Barbo, ki je rebalans podrobneje predstavila, omenila še ureditev gozdne ceste nad Biško vasjo po ukinitvi nevarnega železniškega prehoda, asfaltiranje 800 metrov lokalne ceste Brezova Reber – Prečna do Vrhovega in ceste Cerovec - Čemše, gradnjo pločnika od Mirne Peči do Biške vasi in regionalno kolesarsko povezavo Trebnje-Mirna Peč–Novo mesto. Predvideli so tudi zadolževanje do višine 870 tisoč evrov, od tega bodo z najemom kratkoročnega kredita za čas prejema denarja iz Evrope 800 tisočakov namenili za zalaganje denarja za gradnjo suhokranjskega vodovoda.

Svetniki so med ostalim sprejeli še poslovni plan Komunale Novo mesto za letos ter izdali soglasje k letnemu poročilu za leto 2017 in načrtu za delo za leto 2018 mirnopeški osnovni šoli Toneta Pavčka in novomeškemu Zdravstvenemu domu.

