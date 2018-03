Beno Kunst prejel nagrado občinstva na prireditvi Športnik leta 2017

16.3.2018 | 12:30

Nagrajenec, dijak ETrŠ Brežice, Beno Kunst z voditeljem prireditve Urošem Bitencem

Brežice - V četrtek, 15. marca, je v brežiškem Domu kulture v organizaciji Športne zveze Brežice potekala svečana podelitev diplom, priznanj in nagrad za najboljše športnike leta 2017 v brežiški občini.

Nagrado občinstva je kot športnik, za katerega je glasovalo največ občanov preko glasovnic v Posavskem obzorniku in spletnega glasovanja, z veliko prednostjo pred ostalimi prejel dijak Ekonomske in trgovske šole Brežice Beno Kunst, ki ga trenira Drago Žerjav, profesor na ETrŠ in trener v Telovadnem društvu Sokol Brežice. Beno je pred tem prejel tudi priznanje Šporne zveze Brežice - plaketo Športni znak za posebne športne dosežke v letu 2017.

Športnike so pozdravili številni slavnostni govorci, med njimi tudi predsednik Olimpijskega komiteja in združenja športnih zvez Slovenije Bogdan Gabrovec, državnozborski poslanec Igor Zorčič, župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik športne zveze Brežice Stane Tomše in Igor Primc, ki je vodja vrhunskih športnikov v slovenski vojski.

Beno je izjemno perspektiven telovadec, mladinski državni prvak v mnogoboju in ob vsakodnevnih napornih treningih tudi vzoren dijak Ekonomske in trgovske šole Brežice, kjer obiskuje program predšolska vzgoja. Je velik vzornik mladim telovadcem in hkrati prijeten ter skromen fant. Za vse njegove dosežke mu čestitamo in želimo, da bi v prihodnje uspel zastopati Slovenijo tudi v članski konkurenci na največjih svetovnih tekmovanjih.

Tekst in foto: Metka Galič

