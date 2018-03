S tremi promili alkohola in brez veljavne vozniške

Sinoči, okoli 20. ure je občan policiste opozoril na nevarno ravnanje voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Ledeči vasi na sredini ceste ustavil avtomobil in ležal v vozilu. Šentjernejski policisti so se takoj odzvali in izsledili voznika, a Ko so se približali vozilu, je voznik speljal in nadaljeval vožnjo. Zapeljali so za njim in ga ustavili z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov. Kršitelj ni želel sodelovati v policijskem postopku, skušal je zapustiti kraj in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Med postopkom so ugotovili, da gre za večkratnega hujšega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistrirano in nezavarovano Toyoto RAV4, na kateri ni bilo nameščenih registrskih tablic. 53-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,43 miligramov alkohola (2,97 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V križišču odvzel prednosti in povzročil nesrečo

Včeraj dopoldne se je zgodila prometna nesreča na Straški cesti v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik tovornega vozila, ki je v križišču odvzel prednost in trčil v avtomobil voznice. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli v bolnišnici, povzročitelju nesreče pa so policisti izdali plačilni nalog.

Vlomil v gospodarski objekt

Včeraj je Policijsko upravo Novo mesto oškodovanec obvestil, da je med torkom in četrtkom v Gorenjih Ponikvah neznanec vlomil v gospodarski objekt in odnesel varilni aparat, jeklenko in dve kosilnici.

Ob zlat nakit

V Malem Kamnu na območju Krškega je nekdo včeraj popoldne izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in povzročil škodo za okoli 1000 evrov.

Na Kidričevi ulici v Krškem pa je včeraj med 17.30 in 21. uro neznanec skozi vrata balkona vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Stanovalce, ki so bili v času vloma zdoma, je oškodoval za 1000 evrov.

Ob denar

O vlomu v hišo so bili ob 21. uri obveščeni tudi novomeški policisti. V popoldanskem času, ko je bil lastnik odsoten, je nekdo vlomil skozi vrata in odnesel denar. Škode je za okoli 1300 evrov.

Prav tako v večernih urah je neznani storilec v Mokronogu skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel 50 evrov.

Opozorilo policije ob porastu vlomov



»V zadnjih dneh ponovno obravnavamo porast števila vlomov v stanovanjske hiše. Ugotavljamo, da storilci v hiše vlamljajo v dnevnem času ali zgodaj zvečer, vedno pa takrat, ko v hiši ni nikogar. Ocenjujemo, da se storilci pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Najverjetneje opazujejo navade stanovalcev, denimo, kdaj ti običajno odidejo od doma in kdaj se vrnejo, ali imajo v hiši psa, skozi katero okno ali vrata naj vlomijo, da bo čim manj možnosti, da jih kdo opazi in podobno. Ob vlomih v večernih urah, pa vlamljajo v hiše, v katerih očitno ni nikogar in nikjer v hiši ne gori luč. Storilci vlamljajo skozi vrata ali pritlična okna, preiščejo hišo in kradejo predvsem denar in zlat nakit,« so zapisali na PU Novo mesto.

Zato občanom svetujejo, naj doma ne hranijo večje količine denarja in vrednejšega nakita, PIN kode plačilnih in bančnih kratic naj hranijo ločeno in naj jih ne označujejo, orožje pa v primernih protivlomnih in protipožarnih omarah. Omare in sefi naj bodo vgrajeni in zakriti. Priporočajo namestitev alarmnih sistemov in kakovostnih ključavnic, ob odsotnosti pa naj poprosijo sosede, da so pozorni na sumljive okoliščine in o tem obvestijo policiste na številko 113. Če gredo v večernih urah za krajši čas od doma, naj bodo v hiši prižgane luči, televizijski ali radijski sprejemnik.

»Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov lahko občutno zmanjšamo tveganje za vlom,« so še poudarili.

