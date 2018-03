Naziv častni občan Peterletu, v Mokronogu tudi Pahor

17.3.2018 | 07:10

Občinski nagrajenci z županom občine Mokronog-Trebelno Antonom Mavrom in s predsednikom države Borutom Pahorjem.

Župan Anton Maver

Svečano akademij je popestril Mali pihalni orkester Glasbene šole Trebnje.

Slavnostni govornik je bil predsednik države Borut Pahor.

Mokronog - Občina Mokronog-Trebelno je včeraj ob praznovanju občinskega praznika, s katerim se spominjajo 14. marca leta 2006, ko je začel veljati zakon, s katerim je bila ustanovljena občina, pripravila četrto svečano akademijo, na kateri so podelili občinska priznanja, slavnostni govornik pa je bil predsednik republike Borut Pahor.

Letošnji častni občan je Lojze Peterle, ki je naziv prejel za aktivno prizadevanje in zasluge pri ustanavljanju samostojne občine, za zvestobo mednarodnemu festivalu (Ah), te orglice ter za ohranjanje povezanosti z domačim okoljem. Z vstopom v politiko in vsa leta po osamosvojitvi aktivno deluje na državnem in evropskem nivoju, s svojimi besedami, spodbudami, predlogi in dejanji pa bistveno prispeva k prepoznavnosti Občine Mokronog-Trebelno, doline in celotne države, so zapisali v obrazložitvi.

»Vsaka pozornost je pomembna. Ni tako samoumevno, da pride do takega priznanja, ker danes je tudi to zadeva politike, če tako rečem. Župan in njegova ekipa so videli podlago v mojem delu in jaz jo lahko samo s hvaležnostjo sprejmem,« je ob prejetem priznanju povedal Peterle in dodal, da se rad vrača v rodno Čužnjo vas pri Trebelnem. »Odkar nimam več živih staršev, prihajam seveda manj. Kupil sem parcelo, na kateri sem se rodil. Tam nimam kakšnega vikenda, grem pa tja kaj pomeditirat.«

Priznanji občine sta letos prejela Peter Deu za uspešno vodenje, rast in razvoj družinskega podjetja, ki je tako v preteklosti kot danes pomembno soustvarjalo gospodarski razvoj občine, hkrati pa pomembno vplivalo na kulinarično in turistično podobo občine v očeh širše javnosti, in Anica Zidar za svoje enkratno, pristno literarno izražanje in za spodbujanje različnih generacij k branju, pisanju in obujanju spominov, še posebej za urejanje Utrinkov, ki so pomemben dokument o življenju v občini nekoč in danes. Posmrtno priznanje je prevzel njen mož, Tone Zidar. »Mislim, da si je priznanje zaslužila, ker je veliko let delovala na literarnem področju. Imela je razne krožke, celo literarne dneve ali popoldneve z otroci. Ko je šla že v pokoj jih je vabila domov, kjer so med drugim tudi pisali spise, ki so jih potem objavljali v razredih in celo na radiu Slovenija,« je povedal njen mož. Listino občine pa je prejelo Čebelarsko društvo Trebelno-Mokronog za 70-letno pripadnost ideji čebelarstva, za dosledno skrb za čebele in za pripravljenost prenašati znanje na mlajše generacije in s tem prispevati svoj delež k ravnovesju narave in ohranjanju življenja.

Kot je ob praznovanju občinskega praznika ocenil župan Anton Maver, je bila odločitev za samostojno pot pred leti pravilna. »Naši začetki so bili zaznamovani z nezaupanjem in dvomi na eni strani ter trdnim prepričanjem in močno željo po boljšem na drugi strani,« je dejal župan in dodal, da so v teh dvanajstih letih uspešno izpeljali številne projekte za boljše življenje občanov. »Vzdušje v občin je dobro, Mokronog in Trebelno pa živita v sožitju,« je ocenil Maver in se zahvalil vsem, ki so sodelovali in pomagali pri razvoju občine.

Županu in občanom je ob prazniku čestital tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je v svojem govoru izpostavil lepoto slovenske pokrajine, tudi občine Mokronog-Trebelno. »Ta košček ni samo lep, ampak tudi zelo urejen. V to sem se lahko prepričal večkrat na lastne oči. Ta občina je bila z velikimi pričakovanji ustanovljena leta 2006 in mislim, da je glede tega povsem upravičila pričakovanja. Občina je urejena, kaže znake vitalnosti, tudi ljudje so zelo prijazni. Kolikor sem imel priložnosti z njimi večkrat govoriti, nazadnje tukaj pozno poleti, ko ste me prijazno počakali na peš poti, so vsi govorili o občini in o njenem razvoju z nekim posebnim zanosom. To mora biti za vse tiste, ki jo vodite in ki skrbite zanjo, posebno zadoščenje,« je dejal predsednik države in izrazil hvaležnost, ker so na slovesnosti posebej počastili predsednika prve slovenske demokratično izvoljene vlade Lojzeta Peterleta.

