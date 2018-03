Ogenj se je z dimnika razširil na ostrešje in fasado

17.3.2018 | 08:20

Ilustrativna fotografija (Foto: T.J.G., arhiv D)

Sinoči ob 20.32 je v Čadražah na območju Šentjerneja prišlo do požara na stanovanjski hiši. Zagorelo je ob dimniku na zunanji strani objekta, ogenj pa se je razširil na fasado in ostrešje. Uničeni sta dve steni fasade in okoli 150 kvadratnih metrov ostrešja. Gasilci PGD Šentjernej, Maharovec, Orehovica, Groblje, Gorenje Vrhpolje in Bela Cerkev so pogasili požar, razkrili del strehe, razžagali nekaj tramov in celotno ostrešje prekrili s PVC folijo. Gasilca GRC Novo mesto sta z avtolestvijo nudila pomoč na strehi. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so pregledali dve osebi. Gasilci PGD Maharovec so ostali na požarni straži do jutranjih ur. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Danes brez elektrike

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo danes med 7.30 in 11. zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje SEP Mokronog, med 8. in 18. uro pa na območju transformatorskih postaj: Vitovec, Dolenji Kremen, Veternik.

Krka narašča

Po podatkih Oddelka za hidrološke napovedi Agencije RS za okolje se Krka in Ljubljanica s pritoki ter Vipava v zgornjem toku razlivajo na območjih vsakoletnih poplav. Pretoki teh rek so ustaljeni. Danes bo Krka s pritoki pričela močneje naraščati, v nedeljo lahko poplavi tudi na širšem območju. V noči na nedeljo se lahko razlijejo tudi manjše reke v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji.

J. A.