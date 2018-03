Ob rojstvu otroka 250 evrov občinske pomoči

17.3.2018 | 09:25

Brežiška občina je pomoč ob rojstvu otroka zvišala za 50 evrov. (Foto: J. A.)

Brežice - V brežiški občini bodo starši otrok, rojenih v letošnjem letu, prejeli 250 evrov enkratne denarne pomoči. Iz tamkajšnje občine so sporočili, da je to 50 evrov več kot so staršem prispevali doslej. "V letu 2017 je bilo podeljenih 199 pomoči ob rojstvu. V letu 2018 je v proračunu občine za pomoči ob rojstvu otroka zagotovljenih 53.750 evrov," je sporočila Lavra Kreačič iz kabineta župana Ivana Molana.

Poleg nalog, ki jih za občane opravlja občina in njeni javni zavodi, občina skrbi tudi za različne oblike pomoči občanom vseh starosti. Poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka občina namenja proračunska sredstva za plačilo razlike med plačilom staršem in ceno programa vrtca (več kot 3 milijone evrov letno), prevoze osnovnošolskih otrok, socialno varstvo starejših (oskrbnine v zavodih), socialno varstvo invalidov (družinski pomočnik), nujno zdravstveno varstvo (zdravstveno zavarovanje), socialno varstvo materialno ogroženih (pomoč na domu in denarne pomoči), subvencije neprofitnih najemnin in sredstva za štipendije (Posavska štipendijska shema).

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni joze To je pa še daleč od 3.000 evro kot obljubljajo. 30m nazaj Oceni MIha Jože v Novem mestu ne dobijo 0. Preglej samo prijavljene komentatorje